Yoon Suk-yeol met en garde contre de possibles provocations du Nord avant les législatives

Le président de la République a présidé, hier, deux réunions liées à la défense nationale. L’occasion pour lui d’affirmer que la sécurité nationale repose sur la bonne conviction à l’égard de la démocratie libérale et de l’économie de marché.Yoon Suk-yeol a exhorté les principaux commandants de l’armée, présents à l’une des deux conférences, à faire des efforts afin que les soldats sud-coréens aient une solide vision de la sécurité nationale et de l’Etat. Il a lancé cet appel, en rappelant que le régime de Kim Jong-un tente de semer l’inquiétude et la division au sud du 38e parallèle.Le chef de l’Etat aurait alors fait référence aux récents propos du dirigeant nord-coréen. Ce dernier avait en effet déclaré que « les relations intercoréennes ne sont plus celles entre compatriotes, mais relèvent d’une relation hostile entre deux Etats en guerre ».Pour le président, le pays communiste pourrait multiplier ses provocations en vue d’influencer les législatives sud-coréennes d’avril. L’armée devra donc s’y préparer, en simulant des scénarios de chaque bravade envisageable pour le dissuader, voire même riposter de manière écrasante.Dans le même temps, Yoon a souligné la nécessité de lutter contre les fausses informations que le Nord pourrait faire circuler, ainsi que contre ses tentatives possibles visant à perturber les établissements importants du Sud.