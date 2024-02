Pyongyang fait maintenant systématiquement référence à la Corée du Sud par son nom officiel

Photo : YONHAP News

Le changement de la politique de Pyongyang vis-à-vis de Séoul se confirme. Les diplomates nord-coréens font désormais référence à la Corée du Sud en l’appelant par son nom officiel : République de Corée.La dernière mention en date est celle du représentant permanent adjoint de la Corée du Nord auprès des Nations unies à Genève. Dans sa prise de parole au cours de la Conférence du désarmement, hier, Pang Kwang-hyok a de fait utilisé le sigle anglais du nom officiel de la Corée du Sud, à savoir « ROK ». Ce qui n’était pas le cas auparavant. Jadis, lui et ses collègues de la mission basée dans la ville suisse avaient fait état de « South Korea » ou « SK » tout court.C’est Kim Yo-jong qui est la première à avoir utilisé l’appellation officielle. La sœur du dirigeant suprême l’avait fait dans un communiqué publié en juillet 2023. Et cela s’est généralisé depuis que Kim Jong-un a déclaré, au cours d’une assemblée plénière du comité central du Parti des travailleurs fin décembre, que « les sud-Coréens ne sont plus des compatriotes, mais des ennemis », pour changer sa politique vis-à-vis de Séoul.A la Conférence du désarmement, Pang a par ailleurs fustigé la coopération sécuritaire sud-coréano-américaine, en la qualifiant d’acte hostile à l’égard de son pays : « depuis le début de l’année, les US et la ROK (selon ses propres mots) ont lancé des menaces militaires contre la Corée du Nord, en effectuant des manœuvres conjointes », a-t-il prétendu.