Kim Jong-un inspecte le chantier naval de Nampo

Photo : YONHAP News

Kim Jong-un a visité le chantier naval de Nampo pour inspecter la construction de navires de guerre. C’est ce qu’a rapporté ce matin la KCTV. Selon la télévision centrale nord-coréenne, le dirigeant suprême a déclaré que le renforcement de la puissance navale de son pays était une question cruciale pour la défense de sa souveraineté maritime. Il a ensuite annoncé qu’il fallait se préparer à toute éventualité de guerre.Toujours d’après le média d’Etat, Kim III a écouté l’état des lieux de la construction des bateaux, déterminée lors du huitième Congrès du Parti des travailleurs en 2021. Il a ordonné de mettre à exécution le projet avant la fin du quinquennat. Au cours de cette réunion, le régime a annoncé le développement de sous-marins nucléaires et d’armes stratégiques immergées comme un défi à relever au cours des cinq prochaines années.Dans ce chantier, situé en bordure de la mer Jaune, a déjà été identifiée le développement d’un sous-marin utilisé pour le tir de missiles mer-sol balistique stratégique (MSBS).Au Sud, le ministère de la Réunification a exprimé son regret à propos de la démarche de Kim Jong-un qui, selon lui, fait fi des préoccupations et des avertissements de la communauté internationale. Séoul a exhorté le royaume ermite à mettre fin à ses provocations et à son isolement, et à empreinter le bon chemin afin d’améliorer la vie difficile de ses habitants.