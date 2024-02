Pyongyang confirme avoir procédé au test d'une ogive géante de missile de croisière

Photo : YONHAP News

Pyongyang a confirmé, samedi dernier, avoir testé la veille une ogive de très grande taille d'un missile de croisière. Il a aussi annoncé avoir effectué un tir d'essai de missile anti-aérien d'un nouveau type au large de la côte ouest du pays.Selon le porte-parole du Bureau général nord-coréen des missiles (MGB), ces tests font partie des activités normales de l’institution et des instituts scientifiques de défense qui lui sont affiliés. L’objectif est de développer leur fonctionnement, leurs performances et l'exploitation de systèmes d'armes de nouveau type. Il a ajouté que ces essais n’étaient en aucun cas relatifs à la situation régionale actuelle, et que cela n’aura aucun impact sur les pays voisins du royaume ermite.En amont, l'état-major interarmées sud-coréen avait fait savoir que Pyongyang avait tiré des missiles de croisière vers la mer Jaune, qui sépare la péninsule et le continent chinois. Il s'agit du quatrième tir de missiles de ce type en dix jours.