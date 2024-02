Plus de 90 % des transfuges nord-coréens reconnaissent la nécessité de marché noir

Photo : KBS News

Le ministère de la Réunification a publié son premier rapport sur la situation économique et sociale au nord du 38e parallèle. Il a été rédigé après avoir interrogé individuellement, entre 2013 et 2022, quelque 6 300 transfuges nord-coréens.D'après ce document, plus de sept réfugiés sur dix (72,2 %) ayant fui leur pays entre 2016 et 2020 ont déclaré ne jamais avoir reçu de rations alimentaires. Cela peut signifier que le système de distribution de nourriture contrôlé par l'Etat a quelques difficultés.En revanche, beaucoup achètent leurs produits alimentaires sur les marchés clandestins connus sous le nom de « jangmadang ». En effet, 90,7 % des personnes interrogées ont répondu que la vie serait pratiquement impossible si ce marché noir n’existait pas.Sur la question du décalage entre les riches et les pauvres, un peu plus de 93 % des répondants ont affirmé que cet écart se creuse sérieusement. Autrement dit, la polarisation de la population ne cesse de croître en Corée du Nord.Autre point de mécontentement : plus de la moitié des répondants (56,3 %) se sont prononcés contre la succession du pouvoir sur trois générations, de Kim Il-sung, le fondateur du régime, à son petit-fils Kim Jong-un.A noter aussi que de plus en plus nombreux sont les nord-Coréens qui regardent des films, des séries ou encore des clips étrangers, majoritairement chinois, et ce en dépit du renforcement du contrôle par le régime. Les chiffres sont parlants. Seuls 8,4 % des transfuges arrivés au Sud avant 2000 ont avoué les avoir regardés, contre 83,3 % de ceux qui s’y sont installés entre 2016 et 2020.