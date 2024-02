Sondage : plus de sept sud-Coréens sur dix favorables à la nucléarisation de leur pays

Photo : KBS News

Cette année encore, plus de 70 % des sud-Coréens se sont prononcés en faveur de la nucléarisation de leur pays. C’est ce qui ressort d’un sondage réalisé pour l’institut de recherche privé, le centre des études avancées Chey.Selon les résultats de ce baromètre, cette année, 72,8 % des personnes interrogées à ce sujet ont déclaré que le Sud devait se doter lui aussi de ses propres armes atomiques, d’autant que le Nord accentue ses menaces nucléaire et balistique. Si les chiffres ont été de 73,2 % l’an dernier, ils restent quand même supérieurs aux 70 % pour la deuxième année consécutive.Dans ce contexte, Washington continue à rassurer Séoul quant à leur capacité conjointe de dissuasion élargie. Cela dit, les sud-Coréens lui font de moins en moins confiance. De fait, cette année, ils sont seulement 39,2 % à avoir répondu qu’en cas d’urgence dans la péninsule, les Etats-Unis interviendraient, quitte à ce que leur territoire soit envahi. Cela représente une baisse de 12 points par rapport à l’an dernier.A la question de savoir s’il est possible que le royaume ermite abandonne de manière complète son arsenal nucléaire, plus de neuf sondés sur dix (91 %) ont répondu par la négative, contre 77,6 % en 2023.L’enquête a été menée par l’institut Gallup entre le 15 décembre et le 10 janvier auprès d’un échantillon de 1 043 hommes et femmes de plus de 18 ans. Son taux de confiance est de 95 % avec une marge d'erreur de plus ou moins 3 points.