Ministère de la Culture : promouvoir la Hallyu aux JO de Paris 2024

Photo : KBS News

En 2024, la Corée du Sud devra renforcer sa position dans le domaine culturel pour en devenir une puissance mondiale dominante. C’est ce qu’a annoncé, mardi, le ministère de la Culture, du Sport et du Tourisme.Yu In-chon a ainsi exposé son plan 2024 pour remplir les objectifs de sa feuille de route. Il a annoncé que 1 740 milliards de wons, soit 1,2 milliards d’euros, seront dédiés à des subventions afin de booster la compétitivité des contenus « Made in Korea » sur le marché mondial du divertissement. 600 milliards de wons, soit 420 millions d’euros de ce budget seront alloués à un « fonds stratégique pour les k-contenus ». Ils seront utilisés pour accompagner les secteurs clés de l’industrie, notamment les manhwa et les webtoons, ces bandes dessinées coréennes, et les jeux vidéo.Le ministre a également fait référence aux Jeux Olympiques 2024 de Paris, qui vont débuter le 26 juillet. Il a expliqué que ce sera un événement moteur dans la promotion de la Hallyu à l’international cette année.En effet, de nombreuses manifestations seront organisées dans la capitale française, et Séoul est bien décidé à être sur le devant de la scène. Yu a notamment annoncé lancer la saison « Paris-Corée du Sud 2024 », et qu'il soutiendra des artistes sud-coréens afin qu'ils puissent performer dans l'hexagone cette année. Cela débutera en mai avec un spectacle de k-dance pour célébrer le début des Jeux. Des performances de groupes nationaux sont au programme, comme celles de la troupe du Korea National Opera, du Korea National Ballet et de la Korea National Contemporary Dance Company. En juillet, ensuite, avant le début de la compétition, sera organisée une exposition mettant en vedette les œuvres et artistes venus du sud de la péninsule. Enfin, au quatrième trimestre, un salon sur la Hallyu et des concerts de k-pop seront organisés, pour le plus grand plaisir des fans français et européens.