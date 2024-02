Kim Jong-un : la Corée du Sud est l’ennemi le plus dangereux

Photo : YONHAP News

Kim Jong-un a désigné la Corée du Sud comme « un pays ennemi ». C’est ce qu’a rapporté, ce matin, la KCNA. Selon l’agence de presse officielle du pays communiste, le dirigeant nord-coréen a fait cette déclaration, jeudi après-midi, lors de sa visite au ministère de la Défense. Il s'y était rendu pour célébrer l'anniversaire de la fondation de l’armée populaire de Corée. Il était alors accompagné de sa fille, Ju-ae.Dans son discours, le numéro un nord-coréen a donc qualifié le Sud de premier pays ennemi le plus préjudiciable et de principal adversaire perpétuel. Il a souligné que la paix ne pouvait pas être obtenue par des pourparlers formels ou par la coopération.Le chef suprême a alors mis en avant la nécessité d'un renforcement militaire et d'un maintien constant d'une posture de préparation au combat. Il a également encouragé l’armée en saluant non seulement sa contribution à la défense nationale, mais aussi son intervention dans des projets de construction économique.Le même jour, Kim III a organisé une réception pour commémorer le 76e anniversaire de la fondation de l’armée. De hauts commandants militaires ainsi que des membres du Comité central du parti étaient aussi présents.