Pyongyang procède aux tirs d'essai d'un nouveau type de projectiles

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a mis au point un nouveau type de projectiles à tirer à partir de lance-roquettes multiples. C'est ce qu'a fait savoir, aujourd’hui, l'agence de presse officielle nord-coréenne.Selon la KCNA, l'Institut scientifique de défense du pays communiste a procédé, hier, aux tirs d'essai d'un nouveau type d'obus de 240 mm à tirer de lance-roquettes. L’objectif : vérifier sa capacité d’atteinte de sa cible. Elle a ensuite indiqué que, grâce à ces projectiles et à leur système de guidage, les performances des lanceurs de missiles multiples serait nettement améliorées.L'établissement a souligné, toujours selon la KCNA, que des projectiles de 240 mm auraient une plus grande efficacité stratégique et pourraient ainsi jouer un grand rôle pour la défense du pays en cas de guerre.La Corée du Nord a développé des lance-roquettes multiples de 122 mm, 240 mm et 300 mm. Et ceux de 240 mm sont souvent évoqués quand Pyongyang menace de « couvrir Séoul de flammes ». Il y a d'ailleurs des soupçons selon lesquels les engins de 240 mm dotés de guidage seraient exportés vers la Russie.Pour rappel, en janvier 2023, le régime de Kim Jong-un avait déjà annoncé avoir déployé trente lance-roquettes multiples de 600 mm.