La Corée du Nord mise sur l’économie numérique

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord s'est intéressée en 2019 à l'économie numérique et le développement de l'intelligence artificielle (IA) est alors devenue l’une de ses priorités. C'est ce qu'a souligné Baek Yeon-ju dans sa thèse de doctorat, rendue publique aujourd'hui, intitulée « Informatisation en Corée du Nord via la TIC : une analyse des documents officiels du pays ».La chercheuse a procédé à une « analyse de contenus » pour cette étude. Elle a étudié des médias et des publications spécialisées du pays communiste, de manière objective, systémique et quantitative.D’après ses recherches, c’est en 2012, première année du règne de Kim Jong-un, que, parmi les principales technologies fondamentales à développer, la priorité a été donnée à celle informatique (TI). On peut le voir d’ailleurs directement dans les médias. La fréquence du mot « informatisation » dans Rodong Shimmun, l'un des grands quotidiens du pays communiste, est passé de 110 en 2011 à 215 en 2015, pour atteindre 268 en 2019.La thèse montre également qu'alors que le régime de Kim Jong-il s'est concentré sur la transition industrielle basée sur l’informatique, celui de son fils, Kim Jong-un, a voulu réaliser l'informatisation du pays via des technologies d'information et de télécommunication (TIC). La chercheuse en déduit donc que le dirigeant actuel a une stratégie plus concrète et structurelle que son père.Effectivement, en mai 2019, Kim III a souligné l'importance des sciences et du numérique dans la vie de son pays. Les mots « numérisation » et « intelligence » sont apparus 34 fois dans le journal du Parti des travailleurs au cours des six mois suivants.Enfin, d’après cette étude, Pyongyang déploierait des efforts depuis 2019 pour développer les ressources humaines spécialisées dans l'IA et les mégadonnées, domaines cruciaux de l'économie numérique. Parallèlement, l’expression « économie numérique » est apparue plus de trente fois dans le quotidien en 2019.