Le gouvernement encadre plus strictement les échanges intercoréens civils

Photo : YONHAP News

Selon le ministère de la Réunification, une amende de 8,2 millions de wons, soit environ 5 700 euros, a été imposée en 2023 aux six cas d'infractions à la loi relative à l'échange intercoréen.En effet, en vertu de cette réglementation, toute personne souhaitant rencontrer des nord-Coréens, soit par contact physique soit par correspondance ou télécommunication, doit le notifier de manière préalable au ministère.Sous l'administration de Moon Jae-in, prédécesseur du président Yoon Suk-yeol, une seule contravention avait été pénalisée. Quant à la présidence de Lee Myung-bak et celle de Park Geun-hye, huit et quinze cas avaient été recensés. Mais sous l'actuelle administration, on constate déjà six condamnations, et ce uniquement pour l'an dernier.En effet, le ministère a renforcé l'application de cette loi, suite à la directive du chef de l'Etat qui souhaite imposer un encadrement plus strict aux échanges intercoréens.De leur côté, certaines associations en la matière critiquent l'administration Yoon Suk-yeol, qui restreint les échanges intercoréens civils dans le but de les bloquer complètement.