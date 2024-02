NIS : le Bureau 39 impliqué dans la création de sites de jeux illicites sud-coréens

Photo : KBS News

Le Bureau 39 du régime nord-coréen a créé des sites de jeux en ligne et les a vendus à des organisations cybercriminelles sud-coréennes. C'est ce qu'a fait savoir le Service national du renseignement (NIS) via un communiqué publié aujourd’hui.L'agence sud-coréenne des renseignements a annoncé que quinze membres d'une organisation affiliée au Bureau 39 du Parti des travailleurs nord-coréen et basée à Dandong en Chine avaient fabriqué et vendu des sites de jeux de hasard illégaux. Chacun d'entre eux envoyait 500 dollars en moyenne par mois à Pyongyang. Notons que le Bureau 39 est une organisation chargée de la gestion des fonds secrets du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.Toujours d’après le NIS, cette organisation, baptisée « Kyonghung Information Technology Store », regroupe des agents détachés par le Bureau général de reconnaissance en charge des opérations d'espionnage du régime nord-coréen contre le Sud. Ses membres ont obtenu des commandes de création de sites de jeux de la part des associations de malfaiteurs informatiques sud-coréens en se faisant passer pour des développeurs chinois. Avant de préciser que ces dernières étaient au courant de l'identité de leurs fournisseurs mais continuaient de faire appel à eux en raison de leurs prix plus bas de 30 à 50 % par rapport à ceux pratiqués par des développeurs sud-coréens ou chinois.Les agents nord-coréens ont reçu leurs rémunérations via des comptes bancaires créés au nom de Chinois ou sous des noms d'emprunts. Ou sinon, ils ont utilisé des passerelles de paiement telles que PayPal qui facilitent les transferts d'argent à l'étranger, et ce pour contourner les sanctions imposées à leur pays.