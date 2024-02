Pyongyang effectue son cinquième tir de missiles de croisière de l’année

Photo : YONHAP News

Pyongyang a repris ses provocations militaires. Il a tiré, vers 9h ce matin, plusieurs missiles de croisière depuis Wonsan, en direction de la mer de l’Est, qui sépare les deux Corées et le Japon. C’est ce qu’a annoncé le JCS, l’état-major interarmées sud-coréen.Les autorités militaires sud-coréennes et américaines ont aussitôt commencé à analyser la nature de ces nouveaux projectiles. Tout en suivant bien sûr le moindre mouvement en provenance du nord du 38e parallèle.Il s’agit déjà du cinquième lancement de missiles de croisière cette année. Le quatrième, rappelons-le, a été effectué le 2 février dernier. Ce jour-là, le régime de Kim Jong-un avait tiré des projectiles vers la direction opposée, c’est-à-dire vers la mer Jaune, séparant la péninsule coréenne et le continent chinois.D’après l’Armée, à travers ces essais répétés, la Corée du Nord tente d’augmenter la précision de frappes de ses missiles. Certains analystes disent que ce n’est pas un test, mais un showcase en vue de vendre des armes à la Russie.