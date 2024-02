Ouverture de la 74e Berlinale : cinq films coréens invités

Photo : YONHAP News

Le 74e Festival du film de Berlin a ouvert ses portes aujourd'hui et se tiendra jusqu'au 25 février dans la capitale allemande.Cette année, cinq films coréens sont invités, dont le 31e long métrage du réalisateur Hong Sang-soo, intitulé « A Traveler’s Needs’ », et «The roundup : Punishment », mettant en vedette l’acteur Ma Dong-seok.Parmi les films en compétition cette année : « A Traveler’s Needs’ », du réalisateur bien aimé de la Berlinale, qui a pris en charge la production, le scénario, la réalisation et la photographie. Sa compagne, Kim Min-hee, est à la direction de production.Cela fait maintenant cinq ans que le réalisateur Hong Sang-soo participe au Festival du film de Berlin, depuis « La Femme qui s’est enfuie ». En 2017, après « Seule sur la plage la nuit » où Kim Min-hee avait gagné le prix de la meilleure actrice à la Berlinale, il a remporté le prix du meilleur réalisateur, du meilleur scénario et du grand jury.«The Roundup : punishment » rencontrera le public dans la section spéciale Gala.Le mystérieux film « Exhuma », avec Choi Min-sik dans le rôle principal, a été invité dans la section Forum, qui présente des films originaux et expérimentaux. Le premier long métrage de la réalisatrice Kim Hye-young, « IT′S OKAY! », a été invité dans la section Generation Kplus, qui présente des films en croissance. Enfin, le film d’animation de la réalisatrice Jung Yumi, « Circle », a été invité dans la section des courts métrages.