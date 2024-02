KCNA : Pyongyang a testé hier un nouveau missile sol-mer

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a annoncé, aujourd’hui, que son dirigeant suprême avait supervisé la veille le tir d’essai d’un nouveau missile sol-mer.Hier, l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) avait pour sa part déclaré avoir détecté plusieurs missiles de croisière non identifiés dans les eaux au nord-est de Wonsan vers 9 heures, ville située sur la côte orientale du pays communiste.D’après l’information relayée ce jeudi matin par l’agence officielle du royaume ermite, la KCNA, Kim Jong-un « a assisté au test du projectile de type « Padasuri-6 », dont la Marine se dotera ». L’engin a touché avec précision sa cible après un vol d’environ 1 400 secondes et le leader s’est dit très satisfait des résultats.L’homme fort de Pyongyang en a profité pour marteler une nouvelle fois que son pays devait protéger sa souveraineté maritime via la démonstration de force, et non pas à travers les rhétoriques ou les communiqués. Dans le même temps, il a ordonné de renforcer la posture militaire au nord de la frontière maritime intercoréenne, près des îles sud-coréennes de Yeonpyeong et Baengnyeong où « les ennemis déploient souvent des navires de guerre ».Le dictateur a également menacé de riposter immédiatement, si ces ennemis violent la frontière maritime que son pays a établie unilatéralement.