La Corée du Nord aurait recommencé à envoyer ses travailleurs en Russie

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord semble reprendre l’envoi de ses travailleurs vers la Russie. C’est du moins ce qu’a prétendu hier Cho Han-bum, chercheur à l’Institut sud-coréen pour la réunification nationale (KINU).Dans une interview téléphonique avec la KBS, il a précisé que trois à quatre cents nord-Coréens avaient été aperçus, le 5 février, dans une gare ferroviaire près de Vladivostok.Selon la source locale, citée par le chercheur, « ces individus descendus du train sont vraisemblablement des ouvriers par leur tenue et par leur apparence ». Et « le bruit court aussi que davantage de leurs compatriotes arriveront en Russie ».L’envoi à l’étranger de travailleurs nord-coréens est contraire aux résolutions du Conseil de sécurité à l’encontre de l’Etat communiste. Alors, afin de les contourner, Moscou leur délivre un visa d’étudiant ou de visiteur.Le renseignement sud-coréen (NIS) a annoncé scruter de près la situation. Et le ministère de la Réunification a quant à lui dénoncé une violation des résolutions onusiennes.