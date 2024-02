Photo : 차은우 솔로 앨범 '엔티티' [판타지오 제공. 재판매 및 DB 금지]

Le chanteur et acteur de renommée internationale Cha Eun-woo, fait ses grands débuts en tant qu’artiste solo. Et ce, pour le plus grand bonheur de ses fans. En effet, son album « Entity », avec son titre phare « Stay », sera dans les bacs dès aujourd’hui.De son vrai nom Lee Dong-min, le chanteur principal du groupe de kpop Astro est notamment connu pour ses dramas à succès tels que Rookie Historian Goo Hae-Ryung, True Beauty ou encore pour le tout récent « C’est une bonne journée pour être un chien ».Pour son premier projet musical en solo, l’idole a participé à la composition de ses six morceaux. C’est ce qu’a annoncé, ce jeudi, son agence Fantagio. Il en fera notamment la promotion lors de son fan-meeting, ce samedi 17 février, à la Jamsil Arena, dans le sud-est de Séoul.