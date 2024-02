Pyongyang continue de supprimer les images représentant la péninsule

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord continue de concrétiser sa nouvelle politique vis-à-vis de sa voisine du Sud. Après l’abolition des lois sur la coopération économique avec Séoul et la fermeture de ses agences chargées des affaires intercoréennes, le pays communiste supprime cette fois les images de la péninsule, censées représenter la réunification.C’est notamment le cas sur le site officiel du régime, consacré au commerce et aux investissements. Maintenant, on n’y voit plus la carte du monde, sur laquelle la péninsule était autrefois peinte en rouge. Même constat pour le site Internet de différentes publications du royaume ermite.Le mois dernier, la Télévision centrale nord-coréenne (KCTV) a elle aussi refait ses graphiques météo. Depuis, la chaîne d’Etat utilise l’image de la partie nord de la péninsule au lieu de celle de la péninsule entière.D’après la télévision publique japonaise, la NHK, le régime de Kim Jong-un a également modifié une partie des paroles de son hymne national. Selon le site web de son ministère des Affaires étrangères, sur lequel sont postées ces paroles, « ma belle patrie des trois mille lieues », à savoir de toute la Corée, a été remplacé par « ici, ma belle patrie » tout court.