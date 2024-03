Semi-conducteurs : coup d’envoi à Bruxelles du forum pour les chercheurs sud-coréens et européens

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et l’Union européenne tiendront, les 25 et 26 mars, à Bruxelles, leur premier forum regroupant les chercheurs en semi-conducteurs. Cette réunion a été décidée lorsque les deux parties ont conclu leur partenariat numérique, en novembre 2022. Son enjeu est de partager leurs technologies dernier cri en la matière.Le ministre sud-coréen des Sciences et des TIC, Lee Jong-Ho, s’exprimera devant l’assemblée.Par ailleurs, « Chips Joint Undertaking », ou « Chips JU », a commencé le mois dernier à rassembler les projets candidats de recherche à mener conjointement avec le pays du Matin clair. Sachez que « Chips JU » est une entreprise commune lancée par la Commission européenne pour concrétiser l’objectif du Chips Act, règlement européen sur les puces électroniques. Ce texte est entré en vigueur l’an dernier.A en croire des sources bien informées du secteur, la Corée du Sud est le premier pays non européen à avoir reçu une telle proposition. Si l’UE relance ainsi sa coopération avec Séoul, c’est parce qu’elle doit notamment garantir la sécurité de l'approvisionnement en semi-conducteurs.Actuellement, la part de marché mondiale de l’Europe reste en dessous de 10 %. L’Union ambitionne de la faire passer à 20 % d’ici 2030, en vertu de son « Chips Act ». Elle cherche aussi à réduire sa dépendance envers les pays étrangers.