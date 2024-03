Financement des GIs : les négociations avant la présidentielle américaine ne sont pas nécessaires

Photo : YONHAP News

Les gouvernements sud-coréen et américain s’apprêtent à reprendre leurs négociations visant à déterminer leur contribution respective au financement de la présence des GIs dans le sud de la péninsule.A ce propos, un haut responsable de l’administration de Joe Biden, sous couvert d’anonymat, a fait une remarque qui attire l’attention. Selon cet officiel, cité par l’agence Reuters, si les deux alliés sont unanimes à terminer rapidement les pourparlers, ils n’ont pas forcément besoin de le faire avant la présidentielle américaine de novembre.Petit rappel : l’accord actuellement en vigueur sur le partage des coûts doit expirer en 2025. Apparemment, rien ne presse. Cela dit, Séoul et Washington cherchent à avancer leurs discussions pour se préparer à l’éventuelle réélection de Donald Trump. S’il revient, il pourra exiger de la Corée du Sud qu’elle assume une part beaucoup plus élevée qu’actuellement.