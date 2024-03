Hallyu : croissance exponentielle des fans à travers le monde

Photo : YONHAP News

La Hallyu séduit un nombre exponentiel de fans à travers le monde. Au point que l’on en comptabilisait plus de 220 millions fin 2023. C’est ce que montrent les données récemment publiées par la Korea Foundation (KF).Selon cette organisation, qui déploie et soutient la diplomatie publique, les chiffres ont été multipliés par vingt quatre en onze ans. Et ce phénomène tient largement à l’engouement international pour la musique et les séries télévisées. Les chiffres sont éloquents. L’an dernier, les fan clubs de groupes de K-pop et de K-dramas représentaient 68 et 10 % de l’ensemble.La langue, la nourriture, le tourisme jouent également un rôle grandissant dans le rayonnement de la culture du pays du Matin clair.Les nations d’Asie et d’Océanie comptent le plus grand nombre d’admirateurs et d’associations. Avec quelque 100 millions, la Chine domine la liste régionale, devant la Thaïlande, qui elle, en compte 20 millions. En tout cas, plus de six fans sur dix (66 %) résident dans cette région.Cela dit, c’est l’Amérique qui dope la croissance. Par exemple, en 2023, le nombre de fans s’est envolé de 80 % en un an au Mexique.Le New York Times a expliqué l’atout du succès de la K-pop et des séries sud-coréennes par leurs paroles et leurs contenus d’amour et d’espoir, qui conquièrent le cœur du public.