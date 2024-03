Cinéma : le nouveau film de Bong Joon-ho va sortir début 2025

Photo : YONHAP News

Le nouveau film du réalisateur Bong Joon-ho sortira en Corée du Sud le 28 janvier 2025. C'est ce qu'a annoncé, aujourd'hui, son distributeur Warner Bros. Korea. Les cinéphiles pourront donc voir « Mickey 17 » à partir du premier jour des vacances du prochain Nouvel An lunaire. Sa première sortie mondiale se fera donc dans le pays natal du réalisateur.À l'origine, le long-métrage devait sortir en mars 2024. Cependant, la grève hollywoodienne, notamment, a eu raison de sapremière programmation. Il a également été observé que le calendrier a été ajusté, aussi, pour coïncider avec les congés du Nouvel An lunaire en Asie.« Mickey 17 » marque le retour de Bong en tant que réalisateur après « Parasite » sorti en 2019. Les vedettes : Steven Yeun et Robert Pattinson. Le premier est un acteur d'origine coréenne qui a remporté un Golden Globe et un Emmy pour sa série Netflix « Acharnés » sorti en 2022. Le second est britannique, acteur, mannequin et musicien. Il a été révélé au grand public dans les années 2000 avec la série de films pour la jeunesse « Twilight » .Basé sur le roman d'Edward Ashton, « Mickey 17 » raconte l'histoire de répliques humaines déployées pour coloniser une planète glacée dans l'espace. Warner Bros a déclaré que cette nouvelle production surprendra tout le monde avec son intrigue et ses personnages originaux, son développement imprévisible et son humour exceptionnel.