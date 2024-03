Meilleures ventes livres : « Schopenhauer, lu à 40 ans » en haut du podium

« Schopenhauer, lu à 40 ans » a retrouvé son trône de la liste des meilleures ventes de livres, de la deuxième semaine de mars, de la chaîne de grandes librairies Kyobo.Cet ouvrage rédigé par Kang Yong-su, rappelons-le, avait complété le podium il y a sept jours. Mais les amoureux des livres le savent, il avait déjà occupé la première place du classement : tout d’abord, à partir de la troisième semaine de novembre dernier, pendant cinq semaines. Ensuite, de la première semaine de janvier jusqu’à la troisième semaine du même mois.« Schopenhauer, lu à 40 ans » est suivi, cette semaine, de deux œuvres anglophones traduites en coréen : « Same as Ever » de Morgan Housel et de « All the beauty in the world » de Patrick Brigley. Le numéro un de la semaine dernière, « Je suis le papi heureux de Fu Bao » de Kang Chul-won, s’est pour sa part retrouvé à la septième position.