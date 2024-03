Russie : la coopération de Moscou et Pyongyang a atteint un niveau jamais inégalé

Photo : YONHAP News

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères a déclaré que la relation entre Moscou et Pyongyang avait atteint un niveau record. Selon les agences de presse russes Tass et RIA Novosti, Andreï Roudenko a tenu ce propos, hier, dans un événement tenu dans l’ambassade de Corée du nord en Russie. C’était à l’occasion du 75e anniversaire de l’accord bilatéral sur la collaboration économique et culturelle.Le haut officiel russe a affirmé que les deux alliés développaient leur fraternité traditionnelle et leur lien de coopération. Et ce, sur la base des consentements du sommet entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un, organisé dans le cosmodrome Vostotchny en septembre dernier. Avant d’expliquer qu’à travers les réunions récentes entre les chefs de la diplomatie, ils ont constaté être sur la même longueur d’onde concernant la raison et le responsable de l’aggravation des circonstances internationales actuelles.L’ambassadeur nord-coréen Sin Hong-chol, de son côté, a indiqué que Pyongyang approfondirait sa relation avec Moscou à travers la mise en œuvre continuelle des accords du sommet de l’an dernier. Ensuite, il a souhaité que les habitants russes remportent la victoire face à la politique hégémonique des impérialistes et leur tentative d’isoler la Russie.Le haut diplomate a également ajouté que les deux nations poursuivaient leur tradition de combattre l’ennemi commun, tout en renforçant le soutien et la solidarité pour protéger la souveraineté nationale, la paix et la dignité.