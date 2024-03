L'exécutif va investir 227,1 milliards de wons dans la standardisation des technologies

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud investira, cette année, 227,1 milliards de wons, l’équivalent de 156,46 millions d’euros, dans la normalisation des technologies innovantes au niveau mondial.Selon un plan adopté aujourd’hui par dix-huit ministères, départements et institutions, le gouvernement sud-coréen va établir les normes dans les technologies numériques, celles prometteuses nationales et à faible émission de carbone.D’abord, les technologies numériques. Séoul œuvrera pour normaliser la fiabilité de l’IA et la performance des technologies de la 6G. Il standardisera aussi la convergence de la sécurité et l’interopérabilité des systèmes de convergence. Quant aux technologies prometteuses nationales, les semi-conducteurs intelligents, la mobilité du futur, la production intelligente, les écrans de prochaine génération et les matières de pointe feront l’objet de standardisation. Dans le domaine des technologies bas carbone, le projet concernera les énergies vertes, la biomasse et les batteries des voitures électriques en fin de vie.