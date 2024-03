Photo : YONHAP News

New Jeans ne cesse de battre des records. En effet le groupe féminin de k-pop a vu le nombre d’écoutes de son titre « Hype Boy » dépasser les 500 millions sur Spotify. C’est ce qu’a annoncé, aujourd’hui, son label Adore, branche de la maison de production Hybe Entertainment.Plus précisément, le 16 mars, plus de 557 millions écoutes avaient été comptées sur la plateforme de streaming musical la plus écoutée au monde. C’est la troisième fois que New Jeans dépasse les 500 millions de streams, après « OMG » et « Ditto ».« Hype Boy » a, dès sa sortie en août 2022, balayé les charts nationaux et internationaux et a été enregistrée comme la chanson à succès de New Jeans.