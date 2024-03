SK hynix s’apprête à fournir des HBM3 à l’entreprise américaine Nvidia

Photo : YONHAP News

Le fabricant sud-coréen de semi-conducteurs SK hynix entend conforter sa position dominante sur le gigantesque marché mondial des mémoires à large bande passante (HBM).Après la cinquième génération dite HBM3, l’entreprise s’apprête désormais à produire en masse sa série HBM3E, qui lui succède dans les systèmes informatiques les plus exigeants, par exemple pour le traitement de l’intelligence artificielle (IA).Le groupe est le premier au monde à les fabriquer. Et il commencera, fin mars, à les fournir à l’entreprise américaine Nvidia, le leader mondial sur les puces pour IA. SK hynix en avait annoncé le développement il y a à peine sept mois.Le HBM3E peut traiter jusqu’à 1,18 terraoctet de données par seconde. Soit l’équivalent de plus de 230 fichiers films de 5GB en haute définition intégrale.