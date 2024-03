Conflit Israël-Hamas : Save the Children Korea débloque une aide de 200 000 dollars

Photo : YONHAP News

La branche sud-coréenne de Save the Children, une ONG qui défend les droits de l'enfant à travers le monde, a décidé d’accorder un nouveau soutien de 200 000 dollars pour aider les enfants palestiniens. Elle avait déjà débloqué 100 000 dollars peu après le déclenchement de la guerre Israël-Hamas, en octobre dernier.L’ONG estime à quelque 2,7 millions le nombre de victimes du conflit, dont 1 270 000 enfants. Jusqu’à présent, elle a fourni une aide humanitaire d’urgence à un total de 337 000 personnes dans la bande de Gaza. Parmi eux, 174 000 enfants.L’organisation humanitaire, fondée en 1919 peu après la Première guerre mondiale, travaille aussi pour protéger les enfants, leur livrer des produits non alimentaires, leur trouver des hébergements ou leur prodiguer un enseignement, entre autres, et ce en collaboration avec 33 établissements locaux. Elle mène aussi une campagne de recueil des signatures pour appeler à un cessez-le-feu immédiat entre le Hamas et l’Etat hébreu.