Les exportations au beau fixe entre le 1er et le 20 mars

Photo : YONHAP News

Les exportations ont nettement grimpé entre le 1er et le 20 mars. A en croire les chiffres communiqués aujourd’hui par l’Administration des douanes, la Corée du Sud a vendu ses produits à l’étranger pour une valeur de 34,1 milliards de dollars. C’est un bond de 11 % sur un an.Comment expliquer cette belle performance ? Elle tient essentiellement à la forte augmentation des expéditions de semi-conducteurs et de navires, qui ont enregistré une croissance de 46 et 370 % en glissement annuel.S’agissant des importations, elles ont totalisé 34,8 milliards de dollars. Ce qui représente un recul de 6 % sur un an. La baisse a été constatée notamment dans le pétrole brut (-5,5 %) et le gaz (-37,5 %).Pendant les vingt premiers jours du mois, la Corée du Sud a donc connu un déficit commercial de 700 millions de dollars.