La Fed augmente ses taux directeurs : quelles conséquences pour Séoul ?

Photo : YONHAP News

Comme attendu, la Réserve fédérale américaine (Fed) a décidé, hier, de ne pas changer ses taux directeurs.Ce matin, quelques heures après cette annonce, les décideurs économiques et financiers sud-coréens se sont réunis. L’occasion pour eux de faire le point sur les répercussions d’une telle décision. Parmi les participants figurent le vice-Premier ministre à l’économie, le gouverneur de la Banque de Corée et le patron du régulateur financier.Pour eux, la décision de l’institution américaine contribuera au maintien de la stabilité des marchés financiers internationaux. Mais pourtant, les politiques monétaires des principaux pays avancés diffèrent. On ne peut donc pas exclure la possibilité de l’élargissement de la volatilité des marchés.Sur la situation des marchés sud-coréens, de manière générale elle est assez stable et les risques potentiels restent gérables.