NBCC : la poète Kim Hye-soon obtient un prix avec « Phantom Pain Wings »

Photo : YONHAP News

Le recueil de poème de Kim Hye-soon « Phantom Pain Wings » a remporté un prix du National Book Critics Circle (NBCC). L’organisation américaine à but non lucratif a annoncé l’écrivaine sud-coréenne comme la lauréate de la catégorie « Poésie » lors de la cérémonie de remise de prix qui s’est tenue hier dans la New School à New York.Il s’agit de la treizième anthologie de Kim, publiée en 2019, qui marque la quarantième année depuis qu’elle a pris sa plume. « Phantom Pain Wings » a été édité aux Etats-Unis en mai dernier. La poétesse américaine d’origine coréenne, Choi Don-mee, s’est chargée de la traduction en anglais. Cet ouvrage a figuré parmi les cinq recueils de poésie de l'année, sélectionnés par le New York Times en 2023.Le NBCC, fondé par des critiques littéraires en 1974, décerne des distinctions aux meilleurs livres en anglais publiés l’année précédente dans des catégories telles que la poésie, le roman, la non-fiction et la biographie.