Droits de l'Homme au Nord : Pyongyang condamne le projet de résolution européen

Photo : YONHAP News

Pyongyang a vivement critiqué le projet de résolution sur les droits de l'Homme en Corée du Nord de l'Union européenne. Cette dernière l’avait déposé à la Commission des droits humains de l'Organisation des nations unies.La KCNA a fait savoir, hier, que la représentation nord-coréenne auprès du Secrétariat de l'Onu et des organisations internationales condamnait sévèrement le texte en question. Selon ces diplomates, c’est une provocation politique voulant s’inscrire dans la lignée des manœuvres anti-Pyongyang américaines.L'agence de presse centrale du pays communiste a également rapporté que ce projet de résolution violerait les principes de souveraineté et d'ingérence stipulés dans la charte onusienne. Les diplomates sur place ont ajouté que ce texte néglige les efforts de dialogue et de coopération que tous les pays membres de l'Onu déploient pour promouvoir les droits de l'Homme.Petit rappel : le 20 mars dernier, la Belgique, pays président de l'UE, a présenté à l'Onu un projet de résolution sur les droits de l'Homme au nord du 38e parallèle. La Corée du Sud en est l'une des nations initiatrices pour la deuxième année consécutive.Le texte souligne entre autres la nécessité de passer d’examen intégralement la situation des droits de l'Homme dans le royaume ermite. Ces derniers ne cessant d’être bafoués depuis la publication du rapport rédigé en 2014 par la Commission d'enquête (COI) de l'Onu en la matière.