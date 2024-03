K-contenus : balance commerciale excédentaire pour les droits d'auteur

Photo : KBS News

La balance commerciale des droits de propriété intellectuelle pour le secteur culturel reste excédentaire depuis plus de dix ans en Corée du Sud. C'est ce qu'a annoncé, aujourd’hui, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme. Il s’est appuyé sur le rapport de la Banque de Corée (BOK) concernant le commerce des droits de propriété intellectuelle en 2023.L’étude indique que la balance commerciale pour les droits d'auteur a été excédentaire, l'an dernier, de 2,21 milliards de dollars, soit 27 % de plus par rapport à 2022. Et ce bilan positif se poursuit depuis 2013.Par catégorie, les droits de propriété intellectuelle dans la recherche et le développement (R&D) ainsi que les logiciels produits dans le pays ont affiché 1,1 milliards de dollars d'excédent commercial.Et il en est de même pour les droits d'auteur dans le domaine de la culture et des arts. Ceux-ci comprennent les droits de diffusion, de copie et de distribution de musique, de films et de webtoon, entre autres. Cette hausse a d’ailleurs triplée en trois ans depuis 2020, la première année excédentaire de cette catégorie.Le ministère a attribué cette compétitivité des contenus culturels aux mesures gouvernementales de protection des droits d'auteur. Il explique que ces dernières ont permis la diversification et le développement des industries culturelles du pays.Qui plus est, l'excédent commercial des droits d'auteur a suffisamment compensé le déficit du secteur industriel en la matière, pour donner, enfin, un bilan excédentaire pour tous les droits de propriété intellectuelle.