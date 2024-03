Photo : YONHAP News

De bons augures pour Paris 2024. L'équipe coréenne masculine d'escrime a remporté, hier, l’argent dans l'épreuve par équipe à la Coupe du monde d’escrime qui se tient actuellement à Budapest.Koo Bon-gil, Oh Sang-wook, Park Sang-won et Do Gyeong-dong, se sont inclinés face aux Etats-Unis en finale mais reviennent, tout de même, avec une belle récompense. D’autant plus que l’équipe est constante : malgré quelques changements de membres, c’est la quatrième finale consécutive qu’elle dispute cette saison après Alger, Tbilissi et Padoue.