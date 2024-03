Législatives : début du vote des sud-Coréens à l’étranger

Photo : YONHAP News

Le vote des sud-Coréens résidant à l’étranger pour les législatives du 10 avril a débuté aujourd’hui. Décalage horaire oblige, c’est à l’ambassade de Corée du Sud en Nouvelle Zélande et au consulat général sud-coréen à Oakland que les urnes ont ouvert en premier.Les 147 989 expatriés ont six jours pour exercer leur droit dans leur pays de résidence, de 8h à 17h. Les bulletins seront ensuite envoyés par valise diplomatique en Corée du Sud et comptés après la fermeture des bureaux de vote avec ceux récoltés le jour J.147 989 électeurs, c’est 34,6 % de moins que lors de la dernière présidentielle 2022. Par continent, c’est en Asie qu’on en compte le plus, avec 51,2 % de l’ensemble. Ils sont suivis des ressortissants en Amérique et en Europe.