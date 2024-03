Confiance des entreprises : léger redressement en mars

Photo : YONHAP News

Le moral des entrepreneurs sud-coréens s'est légèrement amélioré en mars. La Banque de Corée (BOK) l’a annoncé aujourd’hui : l’indice de confiance des entreprises (BSI) a augmenté d'un point ce mois-ci par rapport à février pour s'élever à 69. Le mois dernier, cet indicateur avait atteint le niveau le plus bas jamais enregistré depuis septembre 2020 avec un score de 64. Un indice en dessous de 100 signifie, rappelons-le, que la majorité des sociétés a une opinion négative sur la conjoncture économique.Les secteurs manufacturier et non-manufacturier ont tous deux connu une hausse d'un point sur un mois avec respectivement 71 et 68.Dans le détail, les équipements électroniques, audiovisuels et de communication ont progressé de 14 points, tirant vers le haut l'indice global. Dans les équipements d'autres types, la confiance des entrepreneurs a augmenté de trois points. L'indice a également connu des hausses dans l'industrie des TIC (+7 points) et celle du transport et de l'entreposage (+5 points), ainsi que dans les services professionnels, scientifiques et techniques (+4 points).Quant à l'indicateur du sentiment économique (ESI), qui reflète à la fois la confiance des chefs d’entreprise et des consommateurs, il s'est établi à 92,2. Soit un recul de 1,1 point en glissement mensuel.Enfin, l'indice des perspectives des entreprises pour avril s'est dégradé avec 73 pour le secteur manufacturier et 69 pour le non manufacturier. Il s'agit de baisses respectives de deux points et d'un point par rapport à mars.