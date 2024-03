Enlèvements : Séoul qualifie l’attitude de Pyongyang d’irresponsable

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Réunification a critiqué, aujourd’hui, l’attitude irresponsable de la Corée du Nord face aux questions d’enlèvement et d’emprisonnement de sud-Coréens. Le porte-parole du ministère a indiqué que Pyongyang n’offrait toujours pas la moindre information permettant de savoir s’ils sont vivants ou décédés. Gu Byeong-sam a donc appelé le pays communiste à prendre conscience de la gravité de la situation, d’autant plus que celle-ci concerne la protection des sud-Coréens.D’ailleurs, le ministère a fait savoir qu’il avait fait du myosotis le symbole du souhait de retrouver les enlevés ou détenus par le Nord. Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol portait, hier, lui aussi, un insigne de cette fleur au conseil des ministres.Le ministre de la Réunification, Kim Young-ho, a rencontré, aujourd’hui, des membres de familles de sud-Coréens, qui sont aujourd’hui détenus contre leur gré au nord du 38e parallèle. Il a souligné qu’il ferait de son mieux pour qu’ils puissent tous se réunir le plus tôt possible.