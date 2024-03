KCNA : le chef du renseignement extérieur russe s'est déplacé à Pyongyang

Photo : KBS News

Le patron du service de renseignement extérieur de Russie (SVR) a fait un déplacement à Pyongyang du 25 au 27 mars.L’agence de presse officielle nord-coréenne a annoncé que Sergueï Narychkine s’est entretenu avec le ministre de la Sécurité d'Etat, Ri Chang-dae. Et il y a eu également une réunion de travail entre les délégations des institutions des deux pays. Ceux-ci semblent donc travailler également main dans la main dans le domaine du renseignement.La KCNA a également expliqué qu’au cours de toutes ces rencontres, les deux alliés avaient échangé sur la situation régionale et internationale autour de la péninsule et de la Fédération de Russie. Et ils ont aussi discuté « largement et sérieusement » des mesures visant à élargir leur collaboration face à « l’espionnage et aux complots des forces hostiles, qui s’intensifient ».Les deux parties auraient alors partagé les informations sur la situation en Ukraine et dans la péninsule.Habituellement, le voyage à l’étranger du chef du renseignement d’un pays est tenu secret. Cependant, le régime de Kim Jong-un a rendu public celui de Narychkine. Avec pour but de vanter son rapprochement avec le pays de Poutine.