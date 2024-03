Pyongyang : le lancement d’un nouveau satellite espion est-il imminent ?

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord prépare en ce moment un nouveau lancement de satellite espion. C’est ce qu’a annoncé, aujourd’hui, une source de l’armée sud-coréenne.Selon cette personne, un voile a récemment été installé sur la base de lancement de satellites de Sohae, située sur la côte occidentale du pays. Cela peut être un signe de l’imminence d’un nouveau tir. Auparavant, le Nord le posait souvent, peu avant l’envoi d’un engin dans l’espace après l’avoir embarqué sur une fusée de type ICBM, le missile balistique intercontinental. Objectif : empêcher, bien évidemment, les satellites de reconnaissance américains de repérer le processus précédant son départ.Toujours de la même source, il a été vérifié que l’Etat communiste avait effectué un test de combustion d’une fusée de trois étages décoller avec à son bord un satellite. Cela dit, on ne peut pas savoir si ce véhicule a déjà été déplacé ou non vers le site de Sohae. Car, il est difficile à observer les activités à l’intérieur du voile en question.Une autre source de l’armée a elle aussi confirmé que si la préparation était bel et bien en cours au nord du 38e parallèle, le tir n’aurait pas lieu avant quelque jours. Et d’ajouter estimer que le lanceur n’est pas encore érigé en position verticale à la rampe.