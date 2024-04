Action collective des médecins : Yoon Suk Yeol s'exprime sur la réforme médicale

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol s'exprimera aujourd'hui sur l'augmentation du nombre d'admissions en écoles de médecine et plus généralement la réforme médicale.Il s'agit de sa première allocution adressée à sa population en quatre mois. En effet, le chef de l'Etat a exprimé ses regrets auprès de ses concitoyens en novembre dernier, peu de temps après que la ville de Busan n’a pas été sélectionnée pour accueillir l'Exposition universelle 2030.L'allocution présidentielle d'aujourd'hui attire d'autant plus l’attention alors que l'action collective des médecins se poursuit depuis plus d'un mois, en provoquant un déficit conséquent dans les services médicaux. Tous les yeux se tournent donc vers le Bureau présidentiel de Yongsan pour savoir si ce fameux « plan d'augmentation de 2 000 admissions » sera annulé ou pas.Le président Yoon a d'ailleurs annoncé hier qu'il écouterait, lui et son administration, encore plus attentivement l'opinion des citoyens. Il s'est rendu à l'église protestante Myeongseong, située à Séoul, pour assister à la messe célébrée pour la fête de Pâques.