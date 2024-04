Législatives : le PPP se focalise dans la province de Gyeongsang du Sud et le Minjoo à Incheon

Photo : YONHAP News

A moins de dix jours des élections législatives, les partis politiques sud-coréens continuent de faire des tournées dans les circonscriptions les plus disputées.Han Dong-hoon, le président du Comité d'urgence du Parti du pouvoir du peuple (PPP), le parti présidentiel, se rendra dans la province de Gyeongsang du Sud. Et ce pour la première fois depuis le début de la campagne électorale officielle. Il y rencontrera des électeurs dans les arrondissements de la ville de Busan, avant de se déplacer vers les villes de Changwon et de Gimhae.De son côté, Yoon Jae-ok, le chef du comité électoral du parti au pouvoir, visitera le siège de la Caisse d'épargne Saemaeul, située dans la capitale, pour demander des enquêtes sur Yang Moon-seok. Effectivement, ce candidat du Minjoo, la première formation de l'opposition, d'une circonscription de la province de Gyeonggi, la région métropolitaine, est soupçonné d'emprunts bancaires douteux. Ce fonds a été utilisé lors de son achat d'un appartement localisé dans un quartier bien prisé de Séoul.Quant à Lee Jae-myung, le président du Minjoo, il se lance ce lundi dans une tournée électorale à Incheon, pour soutenir les candidats du parti de centre-gauche de la troisième plus grande ville sud-coréenne, derrière Séoul et Busan. Dans cette ville métropolitaine se trouve la circonscription dans laquelle Lee se porte candidat au scrutin du 10 avril.Qui plus est, l'ex-candidat à la présidentielle 2022 et le candidat rival Won Hee-ryong vont se rencontrer aujourd'hui en tête-à-tête sur le plateau de la chaîne OBS Gyeongin TV. Le débat télévisé sera diffusé demain soir à 9h.