Défense : un centre de l’intelligence artificielle ouvre ses portes

Photo : YONHAP News

Un centre consacré à l’intelligence artificielle pour la défense vient d’ouvrir ses portes en Corée du Sud. La cérémonie d’ouverture a eu lieu ce matin à l’Agence pour le développement de la défense (ADD), à Daejeon. Le ministre de la Défense, Shin Won-sik, celui des Sciences et des TIC, Lee Jong-ho, ainsi que le recteur de l’Institut supérieur coréen des sciences et technologies (KAIST), Lee Gwang-hyung, y étaient présents.Environ 110 chercheurs privés et soldats développeront les principales technologies de l’intelligence artificielle comme le « Manned-Unmanned Teaming (MUM-T) ». Ils soutiendront la planification des besoins de défense et contribueront au renforcement de la coopération entre l’industrie, le monde universitaire et la recherche scientifique, et, ce pour l’application de technologies au sein de l’armée.Le ministère de la Défense projette d’utiliser l’IA d’abord pour améliorer les conditions de travail des soldats. Il compte, d’ailleurs, établir un MUM-T pour se préparer à une éventuelle diminution des forces armées, et développer un système de commandement et contrôle. Ce dernier permettrait de collecter et d'analyser les données sur le champs de bataille de manière efficace.