Cho Tae-yul convié à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Otan

Le chef de la diplomatie sud-coréenne participera, le 4 avril, à une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres et partenaires de l’Otan, à Bruxelles. C’est ce qu’a annoncé aujourd'hui son minisitère.Non seulement les pays alliés de l’organisation, mais aussi ses partenaires, dont la Corée du Sud, le Japon et l’Australie, ainsi que l’Union européenne (UE) et l’Ukraine, discuteront de la situation de cette dernière et des nouvelles menaces sécuritaires.A cette occasion, Cho Tae-yul tiendra des tête-à-tête avec le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, et des ministres des Affaires étrangères des principales nations. Reste à savoir s’il retrouvera encore ses homologues américain et japonais.Rappelons que le ministre sud-coréen avait tenu des pourparlers avec le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken, deux fois, le mois dernier. Et la dernière rencontre entre Cho et la ministre japonaise des Affaires étrangères, Yoko Kamikawa, remonte à fin février, lors de la réunion des chefs de la diplomatie du G20, à Rio de Janeiro au Brésil.