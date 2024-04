Sondage : qu’attendent les exportateurs du nouveau Parlement ?

Photo : YONHAP News

Qu’attendent les entreprises exportatrices de la prochaine formation de l'Assemblée nationale ? L'Association sud-coréenne du commerce international (Kita) a mené une enquête sur cette question, du 23 février au 8 mars, auprès de 322 exportateurs.Selon le résultat du sondage, publié aujourd’hui par l’institution, 36,6 % des sociétés interrogées ont répondu que les parlementaires devraient travailler en priorité sur les mesures d’aide financière destinée à des domaines en difficulté. 30,7 % d’entre elles disaient qu’il faudrait élargir les programmes de prêt pour les exportateurs et alléger les conditions d’attribution d’aide financière.De plus, 26,1 % des exportateurs ont évoqué le soutien à la R&D, dont 43 % ont demandé la multiplication d’aide fiscale et de subventions dans les investissements dans les installations et la R&D. 24,2 % des entreprises sondées ont choisi l’allègement des réglementations comme question à traiter au sein du Parlement, et 13,1 % les questions de travail comme la baisse des coûts de la main-d’œuvre et l’introduction d’un régime de travail flexible.