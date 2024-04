Séoul fait part de sa préoccupation à l’égard de la situation humanitaire à Gaza

Photo : KBS News

Le premier vice-ministre des Affaires étrangères, Kim Hong-kyun, a reçu hier le représentant spécial de l’Union européenne pour le processus de paix au Proche-Orient, Sven Koopmans. La situation dans la bande de Gaza a été au cœur de leurs discussions.D’après la diplomatie sud-coréenne, Kim a alors exprimé sa profonde préoccupation au sujet de la situation humanitaire à Gaza. Il a également souhaité que les négociations pour un cessez-le-feu aboutissent au plus vite et que tous les otages soient libérés, et ce à l’occasion de la récente adoption par le Conseil de sécurité de l’Onu de sa première résolution en ce sens.Koopmans a de son côté fait part des efforts de l’UE pour instaurer la paix dans cette région, avant de solliciter le soutien du gouvernement de Séoul. Son hôte a répondu que celui-ci ne compterait pas ses efforts, d’autant que la Corée du Sud est membre non permanent du Conseil.