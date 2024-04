Hausse des admissions en médecine : la présidence fait preuve de souplesse sur le chiffre de 2 000

Photo : KBS News

Le président de la République s’est dit disposé à engager un dialogue avec le monde médical au sujet de la réforme d’accès aux études médicales. A condition que les détracteurs présentent une solution plus convaincante et plus raisonnable que le plan gouvernemental.Yoon Suk Yeol a fait cette déclaration hier lors d’un long discours télévisé. Pourtant, il a tenu à étayer la décision de son administration, qui veut augmenter de 2 000 le nombre d'admissions dans les écoles de médecine, pendant cinq ans à partir de 2025. Selon le chef de l’Etat, l’exécutif a déterminé cette hausse après avoir effectué un calcul minutieux, le minimum nécessaire d'après lui.Cela dit, le président Yoon n’a pas vraiment réussi à apaiser la colère des praticiens. Ceux-ci campent toujours sur leur position pour réclamer le retrait du plan de recrutement de 2 000 étudiants.Face à une telle situation, le premier secrétaire présidentiel à la coordination politique a tenté de relativiser les propos de Yoon. En effet, Sung Tae-yoon a affirmé que ce chiffre n’était pas sans appel. Avant de déclarer que si des meilleures opinions et des fondements raisonnables sont avancés, le gouvernement pourrait changer ses politiques pour le mieux. Il a fait cette remarque hier sur le plateau d’un journal télévisé de la KBS.Le conseiller présidentiel en a profité également pour s’exprimer sur la situation difficile dans les grands hôpitaux, provoquée par l’action collective de jeunes médecins qui y étaient en formation. Selon lui, à ce stade, le système d’urgence, activé depuis le début du mouvement, fonctionne sans problèmes majeurs.