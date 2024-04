Séoul annonce de nouvelles sanctions contre Moscou

Photo : YONHAP News

Séoul a imposé des sanctions à deux navires, deux entités et deux individus russes. Ces mesures prendront effet dès demain.Selon les explications du ministère des Affaires étrangères, les deux bateaux, le Lady R et l'Angara, sont impliqués dans le transport d’armes de la Corée du Nord vers la Russie.Les deux organisations et les deux particuliers qui les dirigent sont quant à eux intervenus dans le financement des programmes nucléaire et balistique de Pyongyang via l’exportation de travailleurs nord-coréens, plus particulièrement de la main-d’œuvre en technologies de l’information. Ces entreprises sont Intellekt LLC et Sodeistvie et leurs patrons s’appellent respectivement Sergey Mikhaylovich Kozlov et Aleksandr Fyodorovich Panfilov.Les résolutions concernées du Conseil de sécurité des Nations unies interdisent la coopération militaire Pyongyang-Moscou. Elles obligent aussi tous les Etats membres de l’Onu à renvoyer chez eux les ouvriers nord-coréens travaillant sur leur territoire.Le ministère sud-coréen n’écarte pas la possibilité que les aides du Kremlin au régime de Kim Jong-un en contrepartie de ses armes menacent la sécurité nationale de la Corée du Sud. Du coup, celle-ci reste vigilante et prête à prendre des mesures supplémentaires, si nécessaire.