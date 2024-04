JCS : la Corée du Nord procède à un nouveau tir de missile balistique

Photo : KBS News

La Corée du Nord a tiré aujourd’hui un nouveau missile balistique en direction de la mer de l’Est, située entre la péninsule et l’archipel japonais. C’est ce qu’a annoncé le chef d’état-major interarmées sud-coréen (JCS).Celui-ci a précisé avoir détecté, vers 6h53, un projectile supposé être un missile balistique de portée intermédiaire, lancé depuis la région de Pyongyang.Il s’agit de la première démonstration de force depuis le 18 mars. Ce jour-là, le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, a supervisé une série d’exercices de tirs impliquant des lance-roquettes multiples de très grande taille, capables de placer l'ensemble du territoire sud-coréen à sa portée.Le JCS a affirmé ce matin que l’engin aurait volé pendant moins de dix minutes en direction d’une île inhabitée au nord-est de la mer de l’Est, avant de s’y écraser. Avant d’ajouter que la distance parcourue est d’environ 600 km.L’état-major a en outre dénoncé fermement une menace grave et flagrante pour la paix et la stabilité dans la péninsule.L’armée de Séoul a assuré avoir renforcé la surveillance et la vigilance face à d’éventuels lancements supplémentaires. Elle a également annoncé partager étroitement avec les Etats-Unis et le Japon les informations sur les tirs balistiques de Pyongyang, et rester aussi sur le qui-vive.