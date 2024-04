Yoon Suk Yeol promet des fonds d’urgence pour lutter contre l’inflation

Photo : YONHAP News

Yoon Suk Yeol a présidé le conseil des ministres hebdomadaire du mardi. L’occasion pour lui de faire de nouvelles annonces.Sur la hausse des prix, le président de la République s’est engagé à débloquer des fonds d’urgence destinés à stabiliser notamment les cours des produits agricoles et d’élevage. Et ce pour un montant et une durée illimités jusqu’à ce que ses concitoyens puissent en ressentir la décrue.Le dirigeant est aussi revenu sur le tir d’un nouveau missile balistique de portée intermédiaires présumé par la Corée du Nord. Il a alors accusé le régime de Kim Jong-un de secouer la société sud-coréenne en multipliant ses provocations militaires en amont des législatives, prévues le 10 avril au sud du 38e parallèle. Avant d’ajouter que ces bravades ne feront qu’unir davantage les sud-Coréens.S’agissant des réformes de santé que son administration mène actuellement, le chef de l’Etat a martelé qu’afin de les réussir, il faudrait augmenter absolument le nombre de médecins et apporter à la fois un soutien financier audacieux.La réunion d’aujourd’hui a eu lieu dans le complexe administratif de Sejong dans le centre du pays. Le choix du lieu n’est pas anodin. Car le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, vient de promettre de déménager justement dans cette ville l’Assemblée nationale, dont le siège est à Séoul. Un engagement pris dans le cadre de la campagne des prochaines élections.Justement à propos de ces scrutins, le locataire du Bureau présidentiel de Yongsan a demandé au ministère de l’Intérieur et des autres institutions concernées de faire de leur mieux pour les organiser de manière impartiale et transparente. Il a plus particulièrement souligné la nécessité de lutter contre les crimes électoraux.