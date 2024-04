Séoul accuse Pyongyang de tenter de diviser les sud-Coréens en amont des législatives du 10 avril

Photo : YONHAP News

Séoul a fermement condamné la Corée du Nord, qui selon lui, tente de fragmenter la société sud-coréenne via ses médias d’Etat, avant les prochaines élections législatives au Sud.Dans un communiqué publié aujourd’hui, le ministère de la Réunification a affirmé que l’agence de presse officielle du pays communiste, la KCNA, et le Rodong Sinmun, l’organe de presse de son Parti des travailleurs, multipliaient les invectives à l’encontre du président sud-coréen Yoon Suk Yeol. Avant d’ajouter que ces médias exagèrent aussi les manifestations anti-gouvernementales de certains sud-Coréens.Le ministère a alors promis de ne pas les laisser continuer ces tentatives « impures » et renouvelé aussi sa mise en garde contre leurs conséquences.Lors d’un échange avec les journalistes, un de ses responsables a précisé que le Rodong Sinmun publiait toutes les semaines les informations sur les contestations de citoyens sud-coréens. Selon lui, le quotidien multiplie en outre les articles brefs les concernant. Au point que l’on en compte sept en janvier, 12 en février et 22 en mars. Le régime de Kim Jong-un fait du 10 avril, jour de l’élection au sud du 38e parallèle, celui du jugement pour répandre les opinions critiques des sud-Coréens envers leur gouvernement.